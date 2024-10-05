Англія

Шон Дайч підтвердив, що в українського фулбека невелике м'язове розтягнення.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон прийматиме на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.

Український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко опинився поза заявкою своєї команди на це протистояння.

За словами головного тренера Евертона Шона Дайча, причиною відсутності 25-річного українця є чергова травма.

"Це просто нещасний випадок. У Мико був забій минулими вихідними. Ми подумали, що це просто забій, він заспокоївся, а потім виявилося невелике розтягнення, і це занадто, щоб зіграти сьогодні", — цитує слова Шона Дайча пресслужба Евертона.

Матч Евертон — Ньюкасл Юнайтед відбудеться сьогодні, 5 жовтня, о 19:30 за київським часом.