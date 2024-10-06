Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 6 жовтня і розпочнеться о 16:00.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між бірмінгемською Астон Віллою та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Вілла Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 6 ЖОВТНЯ, 16:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Астон Вілла підходить до майбутнього матчу з Манчестер Юнайтед майже у феноменальній формі, незважаючи на втрату очок тижнем раніше у матчі з одним із новачків еліти англійського футболу в особі Іпсвіч Таун (2:2). Очевидно, що та нічия сталася на тлі того, що підопічні Унаї Емері думками вже були в єврокубковому поєдинку з мюнхенською Баварією, який "левам" вдалося неочікувано для багатьох виграти посеред тижня з рахунком 1:0. Гол "магічного" Джона Дурана та неймовірні сейви Емі Мартінеса стали головними причинами, чому перемога Вілли над Баварією стала можливою.

Якщо брати до уваги загальну картину, то Астон Вілла до цього туру АПЛ підходила на п'ятому рядку в турнірній таблиці АПЛ, а єдиною поразкою колективу Емері цього сезону із урахуванням усіх турнірів залишається матч проти лондонського Арсеналу. В іншому ж бірмінгемці є грізною силою в заключних відрізках своїх поєдинків, адже дійсно не можна не відзначити, що багато своїх перемог Астон Вілла виборола за рахунок голів на останніх хвилинах — і тут знову ж таки варто зробити акцент на вищезгаданому Дурані, якого на даний момент можна назвати головним "джокером" європейського футболу.

Щоб підібрати якісь хороші слова стосовно Манчестер Юнайтед на даному етапі сезону – це ще потрібно постаратися. І ні, в певних аспектах, особливо на тлі просто жахливої ​​минулої кампанії, можна помітити певний прогрес в ігровому плані, але цей прогрес є настільки незначним, що він із тріском розбивається об результати "червоних дияволів" майже на всіх фронтах, а також становище команди в таблиці АПЛ перед стартом цього туру – 13.

Важко знайти виправдання команді, яка вже встигла на старті нового сезону зазнати розгромних поразок на Олд Траффорд від Ліверпуля (0:3) та Тоттенгема минулого туру (0:3). Важко говорити про прогрес МЮ у грі в обороні, коли команда пропускає у перших двох матчах Ліги Європи чотири голи та набирає лише два пункти в актив. Важко говорити про якісь результати Юнайтед, коли команда не виграє вже чотири матчі поспіль, а останнім її успіхом є розгром Барнслі у Кубку ліги. Сьогодні фаворит очевидний, і це не колектив Еріка тен Гага.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли пропонується коефіцієнт 2,26, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75. Враховуючи вражаючу форму форварда "левів" Джона Дурана, пропонуємо звернути увагу на подію з його голом за 3,20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ АСТОН ВІЛЛА : Емі Мартінес — Конса, Д. Карлос, Пау Торрес, Дінь — Онана, Тілеманс — Роджерс, Дуран, Матсен — Воткінс МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Мазрауї, де Лігт, Лісандро, Далот — Мейну, Угарте, Еріксен — Гарначо, Зіркзе, Рашфорд Не зіграють: Макгінн — Йоро, Маласія, Шоу Під питанням: Онана, Бейлі, Ремзі — Мейну, Маунт ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА