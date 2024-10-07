Англія

Потужна перемога.

Манчестер Сіті виграв справу проти англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт "містян".

Зазначимо, що мова йде не про справу зі 115 звинуваченнями Ман Сіті у порушенні фінансового фейр-плей, а про справу зі зверненням клубу до Арбітражного трибуналу з приводу правил чемпіонату Англії про угоди з асоційованими сторонами.

"Після сьогоднішньої публікації рішення Арбітражного суду Манчестер Сіті дякує його членам за роботу та вітає їхні висновки. Клуб домігся задоволення свого позову: правила про угоди з асоційованими сторонами (APT), були визнані незаконними, а рішення англійської Прем'єр-ліги за двома конкретними спонсорськими угодами Манчестер Сіті були скасовані. Суд постановив, що як початкові, так і поточні змінені правила APT порушують законодавство Великої Британії про конкуренцію і вимоги процедурної справедливості.

Було встановлено, що Прем'єр-ліга зловжила своїм домінуючим становищем. Суд визначив, що правила несправедливі за своєю структурою, і ліга була особливо несправедливою в тому, як ці правила застосовувалися до клубу на практиці. Правила були визнані дискримінаційними за характером дії, оскільки вони навмисно виключали кредити акціонерам.

Крім загальних висновків про законність, суд скасував конкретні рішення Прем'єр-ліги, щоб перерахувати справедливу ринкову вартість двох угод, укладених клубом. Суд постановив, що Прем'єр-ліга ухвалила рішення процедурно несправедливим чином. Прем'єр ліга також необґрунтовано затримала оцінку справедливої ринкової вартості двох спонсорських угод клубу, порушивши тим самим власні правила", — йдеться в заяві клубу.