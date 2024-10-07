Англія

"Шпори" не втримали перевагу у два м'ячі.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу розкритикував гру своєї команди у матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги з Брайтоном. Зустріч завершилася вольовою перемогою "чайок" із рахунком 3:2.

"Це неприпустимо в кінцевому підсумку. Можна зрозуміти, що ви не виграєте кожен матч. Але є манера, в якій ви поступаєтеся грою. І це перший раз відтоді, як я тут, коли ми втратили перемогу таким чином. І, як я вже сказав, це неприпустимо.

Є певний рівень конкурентоспроможності, який потрібно демонструвати в кожному матчі незалежно від того, хто проти тебе грає, ми не зробили цього в другому таймі. І заслужено були покарані за це", — наводить слова Постекоглу офіційний сайт лондонців.