Англія

"Червоні" не проти посилення свого складу гравцем збірної Єгипту.

Центральний нападник франкфуртського Айнтрахта Омар Мармуш перебуває в сфері інтересів Ліверпуля, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Єгипетський гравець є в трансферному списку гранда АПЛ. Мерсисайдці уважно відстежують його ситуацію. Контракт Мармуша з Айнтрахтом розраховано до кінця червня 2027 року. У Франкфурті хочуть продовжити угоду ще на рік, підвищивши зарплатню Омара.

Очікується, що потенційний новий контракт не включатиме клаусулу. Портал transfermarkt оцінює нападника в 22 мільйони євро, однак його орієнтовна вартість має зрости після оновлення даних.

Головним пріоритетом для Айнтрахта є втримання Мармуша бодай до кінця поточної кампанії. Зараз на його рахунку дев'ять голів і шість асистів у дев'яти матчах у всіх турнірах.