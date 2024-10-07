Матч проти Баварії виявився жертовним для всіх.
Робін Кох, Getty Images
07 жовтня 2024, 13:23
Національна збірна Німеччини під час жовтневого міжнародного циклу проведе два поєдинки в рамках Ліги націй УЄФА — гостьовий проти Боснії і Герцеговини та домашній — проти Нідерландів.
У першочерговій заявці на ці ігри головний тренер Бундестім Юліан Нагельсманн планував використати центрального захисника франкфуртського Айнтрахта Робіна Коха.
Однак, як і французький колега за амплуа з мюнхенської Баварії Дайо Упамекано, 28-річний виконавець зазнав травми під час нещодавньої очної зустрічі команди у рамках німецької Бундесліги (3:3).
У підсумку, Кох через біль у стегні залишиться в розташуванні клубу, а на його місце було запрошено флангового нападника англійського Брентфорда Кевіна Шаде.
22-річний виконавець у цьому сезоні відіграв дев’ять матчів та віддав один гольовий пас, тоді як за національну команду він відіграв уже три зустрічі.
Проти Боснії і Герцеговини Німеччина зіграє 11 жовтня, тоді як проти Нідерландів — 14 жовтня.