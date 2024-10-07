Ліга націй

Матч проти Баварії виявився жертовним для всіх.

Національна збірна Німеччини під час жовтневого міжнародного циклу проведе два поєдинки в рамках Ліги націй УЄФА — гостьовий проти Боснії і Герцеговини та домашній — проти Нідерландів.

У першочерговій заявці на ці ігри головний тренер Бундестім Юліан Нагельсманн планував використати центрального захисника франкфуртського Айнтрахта Робіна Коха.

Однак, як і французький колега за амплуа з мюнхенської Баварії Дайо Упамекано, 28-річний виконавець зазнав травми під час нещодавньої очної зустрічі команди у рамках німецької Бундесліги (3:3).

У підсумку, Кох через біль у стегні залишиться в розташуванні клубу, а на його місце було запрошено флангового нападника англійського Брентфорда Кевіна Шаде.

22-річний виконавець у цьому сезоні відіграв дев’ять матчів та віддав один гольовий пас, тоді як за національну команду він відіграв уже три зустрічі.

Проти Боснії і Герцеговини Німеччина зіграє 11 жовтня, тоді як проти Нідерландів — 14 жовтня.