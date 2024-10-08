Англія

Чікі Бегірістайн вирішив піти на пенсію, оскільки йому вже виповнилося 60 років.

Директор з футболу Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн, як очікується, залишить свою посаду наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, спочатку іспанський фахівець планував завершити свою футбольну діяльність у 55 років, проте він був настільки залучений будування проєкту в Сіті та спільною роботою з головним тренером Пепом Гвардіолою, що продовжив своє перебування у клубі до власного 60-річчя.

Зазначається, що Бігірістайн вже узгодив своє рішення піти з верхівкою Ман Сіті, і він був активно залучений до пошуків свого наступника, який має прийти на початку 2025 року. Чікі продовжуватиме виконувати свої обов’язки протягом періоду передачі повноважень протягом перших шести місяців.

Нагадаємо, що Бегірістайн та Гвардіола мають тісні стосунки ще за часів спільної роботи в каталонській Барселоні. Саме Чікі, будучи технічним директором "блаугранас" з 2003 по 2010 рік, відіграв провідну роль у тому, що Пеп отримав свою першу роботу в якості головного тренера першої команди.