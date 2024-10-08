Плеймейкер Челсі отримав нагороду за підсумками цього року.
Коул Палмер, Getty Images
08 жовтня 2024, 23:59
Національна збірна Англії оголосила ім'я свого найкращого футболіста за підсумками 2024 року.
Ним став атакуючий півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер, який отримав відповідну нагороду.
22-річний англієць, будучи гравцем ротації під час Євро-2024, переміг у голосуванні.
У поточному сезоні-2024/25 Коул Палмер провів за Челсі у рамках АПЛ сім матчів, в яких він забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.
Щодо виступів за збірну Англії, то всього на рахунку молодого плеймейкера дев'ять матчів, два голи та один асист, а також вигране "срібло" Євро-2024.