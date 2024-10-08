Англія

Плеймейкер Челсі отримав нагороду за підсумками цього року.

Національна збірна Англії оголосила ім'я свого найкращого футболіста за підсумками 2024 року.

Ним став атакуючий півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер, який отримав відповідну нагороду.

22-річний англієць, будучи гравцем ротації під час Євро-2024, переміг у голосуванні.

У поточному сезоні-2024/25 Коул Палмер провів за Челсі у рамках АПЛ сім матчів, в яких він забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.

Щодо виступів за збірну Англії, то всього на рахунку молодого плеймейкера дев'ять матчів, два голи та один асист, а також вигране "срібло" Євро-2024.