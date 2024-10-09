Англія

Влітку "шпори" вважали аргентинського центрбека "недоторканим" гравцем команди.

Напередодні в аргентинських ЗМІ з'явилася інформація про те, що в контракті центрального захисника Тоттенгема Крістіана Ромеро є прописана клаусула в розмірі 65 мільйонів євро.

У тім, як повідомив журналіст Фабріціо Романо, ця інформація не відповідає дійсності.

Стверджується, що влітку до 26-річного аргентинця був предметний інтерес з боку провідних клубів, проте у таборі "шпор" на той момент вважали Ромеро "недоторканим" гравцем своєї команди.

У цьому сезоні Крістіан Ромеро провів у футболці "шпор" вісім матчів, в яких він відзначився одним забитим голом.