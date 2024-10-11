Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розповів, як відчуває свій статус капітана команди. Цитує нідерландця офіційний сайт "червоних".
"Це просто особливе відчуття. Виводити хлопців на поле з підтрибунного приміщення. Я завжди відчував себе капітаном, навіть коли в клубі були Джордан Гендерсон та Джеймс Мілнер. Але коли мене зробили фактичним капітаном, це було особливо. 
Ніколи б не подумав, що одного разу стану капітаном Ліверпуля та збірної Нідерландів", — сказав ван Дейк.
Цього сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль дев'ять матчів, забив один гол та отримав дві жовті картки.