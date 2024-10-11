Англія

Нідерландець з гордістю носить капітанську пов'язку "червоних".

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розповів, як відчуває свій статус капітана команди. Цитує нідерландця офіційний сайт "червоних".

"Це просто особливе відчуття. Виводити хлопців на поле з підтрибунного приміщення. Я завжди відчував себе капітаном, навіть коли в клубі були Джордан Гендерсон та Джеймс Мілнер. Але коли мене зробили фактичним капітаном, це було особливо.

Ніколи б не подумав, що одного разу стану капітаном Ліверпуля та збірної Нідерландів", — сказав ван Дейк.

Цього сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль дев'ять матчів, забив один гол та отримав дві жовті картки.