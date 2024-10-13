Англія

Гравець "джмелів" може повернутися до Англії.

Ліверпуль та Челсі виявляють зацікавленість 20-річним вінгером дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенсом. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, лондонський клуб вже відправляв скаутів стежити за виступами англійського футболіста. В свою чергу, мерсисайдці планують підписати контракт із Байно-Гіттенсом влітку 2025 року.

Чинний трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Джеймі Байно-Гіттенс відіграв за Боруссію Д дев'ять матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.