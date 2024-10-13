Англія

"Червоні" працюють над підсиленням складу.

Ліверпуль зацікавлений у трансфері лівого захисника Бенфіки Альваро Каррерасі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" розглядає 21-річного іспанця, як заміну для 30-річного Ендрю Робертсона.

Зазначається, що Реал Мадрид, Барселона та Манчестер Юнайтед також слідкують за виступами молодого фулбека, однак найбільший інтерес до нього проявляє саме Ліверпуль.

Каррерас має досвід гри в Англії, оскільки раніше виступав за юнацьку команду Манчестер Юнайтед та Престон у Чемпіоншипі. У зв'язку з цим адаптація іспанця до англійського футболу не має стати проблемою.

Контракт гравця з Бенфікою розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Цього сезону Альваро Каррерас відіграв за Бенфіку дев'ять матчів та отримав чотири жовті картки.