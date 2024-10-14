Англія

У клубі мають намір утримати іспанського фахівця.

Керівництво Манчестер Сіті зацікавлене в продовженні трудового договору з головним тренером команди Хосепом Гвардіолою.

Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сторони продовжують вести переговори щодо нового контракту.

Нагадаємо, Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. Чинний трудовий договір 53-річного іспанця з "містянами" закінчується наступного літа.

Раніше Гвардіола неодноразово говорив, що поки не ухвалив рішення про своє майбутнє.