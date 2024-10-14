У клубі мають намір утримати іспанського фахівця.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
14 жовтня 2024, 21:56
Керівництво Манчестер Сіті зацікавлене в продовженні трудового договору з головним тренером команди Хосепом Гвардіолою.
Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сторони продовжують вести переговори щодо нового контракту.
Нагадаємо, Гвардіола очолює Манчестер Сіті з 2016 року. Чинний трудовий договір 53-річного іспанця з "містянами" закінчується наступного літа.
Раніше Гвардіола неодноразово говорив, що поки не ухвалив рішення про своє майбутнє.