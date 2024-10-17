"Канонірам" потрібен нападник.
Шешко, getty images
17 жовтня 2024, 13:24
Лондонський Арсенал продовжує виявляти зацікавленість у нападнику РБ Лейпциг Беньяміні Шешко. Про це повідомляє football.london.
За інформацією джерела, "каноніри" в найближче трансферне вікно хочуть підписати нападника, і одним із варіантів може стати 21-річний словенець.
Зазначається, що Арсенал зберігає інтерес до Шешка з минулого літа, коли був готовий заплатити за нього 65 млн. євро. Однак у червні Беньямін продовжив контракт із клубом Бундесліги та вирішив залишитися в Німеччині.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Цього сезону Беньямін Шешко відіграв за РБ Лейпциг дев'ять матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.