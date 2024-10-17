Англія

"Канонірам" потрібен нападник.

Лондонський Арсенал продовжує виявляти зацікавленість у нападнику РБ Лейпциг Беньяміні Шешко. Про це повідомляє football.london.

За інформацією джерела, "каноніри" в найближче трансферне вікно хочуть підписати нападника, і одним із варіантів може стати 21-річний словенець.

Зазначається, що Арсенал зберігає інтерес до Шешка з минулого літа, коли був готовий заплатити за нього 65 млн. євро. Однак у червні Беньямін продовжив контракт із клубом Бундесліги та вирішив залишитися в Німеччині.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Беньямін Шешко відіграв за РБ Лейпциг дев'ять матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.