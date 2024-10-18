Англія

Нідерландський фахівець відзначив важливість свого співвітчизника.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про капітана "червоних" Вірджила ван Дейка. Його слова наводить Sky Sports.

"Вірджил дуже важливий для нас. Що бачите ви, те бачимо і ми. Наскільки він сильний в обороні й те, який внесок робить у наш атакувальний стиль.

Але чого ви не бачите, так це те, наскільки він важливий на тренуваннях. Він завжди найгучніший під час тренувальних сесій, завжди привносить багато енергії та якості. Він наш лідер.

Якщо ви не з Нідерландів, то, можливо, критика для вас є сюрпризом. Але якщо ви з моєї країни, то повинні розуміти, що там постійно критикують у ЗМІ.

Я трохи перебільшую, але якщо є можливість покритикувати когось, нідерландці загалом знайдуть спосіб зробити це", — сказав Слот.

В рамках 8-го туру АПЛ, Ліверпуль прийматиме Челсі. Початок матчу о 18:30 за київським часом.