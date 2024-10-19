Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 19 жовтня і розпочнеться о 17:00.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Брентфордом, яке відбудеться на Олд Траффорд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 19 ЖОВТНЯ, 17:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Повернення клубного футболу після жовтневої міжнародної паузи могло означати для Манчестер Юнайтед кадрові зміни на посаді головного тренера, проте все обмежилося звичайною відпусткою Еріка тен Гага. Тепер нідерландський фахівець добряче відпочив і готовий рвати і метати! Але якщо серйозно, то вже дійсно час починати, бо стартовий відрізок манкуніанців був настільки невдалим, що одних гучних заяв під час пресконференцій вже якось замало.

"Червоні дияволи" підходять до восьмого туру АПЛ на 14 рядку в турнірній таблиці та певними кадровими проблемами. В якій формі зараз команда — також питання риторичне, бо в останніх п'яти матчах з урахуванням усіх турнірів підопічні тен Гага не здобули жодної перемоги. Можливо, міжнародна пауза якось позитивно вплине на поточний стан справ у таборі МЮ, а якщо й ні — у листопаді буде ще одна міжнародна пауза! Проте якщо без жартів, то схоже, що у ЕТГ дійсно вже обмежений час, щоб виправити ситуацію, як би він публічно не заявляв про свою впевненість у власному майбутньому на Олд Траффорд.

Якщо говорити про Брентфорд зразка поточного сезону, то тут, безперечно, перша асоціація — це королі стартових хвилин. Манчестер Сіті, Тоттенгем, Вест Гем, Вулвергемптон... У всіх останніх чотирьох матчах АПЛ команда Томаса Франка забивала гол на першій або другій хвилинах першого тайму. І очевидно, що це все не якась випадковість, а планомірні напрацювання від данського фахівця та його тренерського штабу.

І хоча "бджолам" рідко вдавалося зберегти переможний результат після таких результативних стартових відрізків, зараз у турнірній таблиці вони перебувають вище, ніж їхній майбутній суперник. Єдина проблема — крутий атакуючий дует з Браяном Мбемо поки що розпадається через травму Йоана Вісса, але, з іншого боку, Томас Франк часто доводив, що здатний справлятися з такими кадровими проблемами. І справлятися дуже успішно, зокрема довіряючи молодим хлопцям, як наш Єгор Ярмолюк.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,73, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 4,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,20. Серед варіантів ставок радимо звернути увагу на подію "Обидві заб'ють — Так" за 1,54.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Мазрауї, де Лігт, Лісандро, Далот — Угарте, Еріксен — Гарначо, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе БРЕНТФОРД : Флеккен — ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Аєр — Янельт, Нергор — Мбемо, Дамсгор, Льюїс-Поттер — Шейд Не зіграють: Йоро, Маласія, Магвайр, Мейну — Дасілва, Генрі, Гікі, Ігор Тьяго, Густаво Нуньєс, Вісса Під питанням: Амад, Угарте, Гарначо, Шоу, Маунт — Дамсгор, Єнсен ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА