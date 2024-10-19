Англія

Нідерландець може залишити Енфілд Роуд.

Ліверпуль проявляє інтерес до 24-річного центрального захисника дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербека. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" вбачають у 24-річному німці потенційну заміну для капітана команди Вірджила ван Дейка.

Зазначається, що англійський клуб готовий запропонувати 50 млн. євро за трансфер Шлоттербека, а також зробити йому річну зарплату в розмірі семи мільйонів євро. Однак Ліверпуль може зіткнутися з конкуренцією з боку Ньюкасла в боротьбі за гравця збірної Німеччини.

Чинна трудова угода Ніко з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з зарплатнею 4,7 млн. євро на рік.

Цього сезону Ніко Шлоттербек відіграв за Боруссію Д дев'ять матчів та зробив дві результативні передачі.