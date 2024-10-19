Англія

Італієць взяв пораду у досвідченого співвітчизника.

Захисник лондонського Арсеналу Ріккардо Калафіорі висловився про взаємовідносини з колишнім головним тренером римської Роми Даніеле Де Россі. Цитує італійця Football Italia.

"Де Россі один із моїх друзів, і я завжди запитую його про свої найважливіші рішення, і він завжди дає мені хороші поради.

Я говорив із ним про перехід в Арсенал, і він сказав: "Це одна з найбільших можливостей для тебе поліпшити свої футбольні навички".

Під час мого першого тренування я думав: "Невже це реально?". Коли я вперше побачив емблему Арсеналу, хіба я міг подумати, що опинюся тут? Це дивовижна подорож", — заявив Калафіорі.

Цього сезону Ріккардо Калафіорі відіграв за Арсенал вісім матчів, забив один гол та отримав три жовті картки.