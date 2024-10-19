До вашої уваги результати матчів чемпіонату Англії.
У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги відбулися низка поєдинків.
Брайтон здобули мінімальну перемогу над Ньюкаслом на виїзді.
Ньюкасл Юнайтед — Брайтон 0:1
Гол: Велбек, 35
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл (Осула, 90) — Тоналі (Віллок, 66), Гімараес (Альмірон, 85), Жоелінтон — Мерфі (Барнс, 66), Ісак, Гордон (Лонгстафф, 85)
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, Жуліо, Кадіоглу — Рюттер (Віффер, 72), Балеба (Еступіньян, 72), Гіншелвуд, Аярі (ван Геке, 81) — Велбек (Енсісо, 81), Фергюсон (Мітома, 60)
Попередження: Берн, Голл — Аярі, Гіншелвуд.
Лестер зробив камбек, відігравшись з 0:2 і здолавши Саутгемптон.
Саутгемптон — Лестер 2:3
Голи: Арчер, 8, Арібо, 28 - Буонанотте, 65, Варді, 74 (пен), Аю, 90+8
Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара (Фрейзер, 62), Гарвуд-Белліс, Беднарек, Вокер-Пітерс, Меннінг (Тейлор, 78) — Діблінг (Сулемана, 78), Арібо, Даунс, Фернандеш (Смоллбоун, 68) — Арчер (Онуачу, 68)
Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен (Фатаву, 59) — Ндіді, Скіпп (Вінкс, 46) — Буонанотте, Ель-Ханнус (Аю, 69), Мавідіді (Декордова-Рід, 88) — Варді
Попередження: Меннінг, Фернандеш, Гарвуд-Белліс, Діблінг, Сугавара — Варді, Буонанотте, Аю, Вінкс
Вилучення: Фрейзер, 74.
Астон Вілла обіграла Фулгем у матчі з двома вилученнями.
Фулгем — Астон Вілла 1:3
Голи: Хіменес, 5 - Роджерс, 9, Воткінс, 59, Діоп (аг), 69
Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Діоп, 68), Берге (Керні, 80) — Траоре (Нельсон, 68), Сміт-Роу (Вілсон, 80), Івобі — Хіменес
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Карлос, Торрес, Дінь — Онана (Барклі, 75), Тілеманс — Бейлі (Філоджин, 61), Роджерс (Макгінн, 83), Ремзі (Буендія, 83) — Воткінс (Дуран, 75)
Попередження: Бессі, Сміт-Роу, Робінсон, Діоп — Бейлі, Роджерс, Дінь, Філоджин
Вилучення: Андерсен, 64 — Філоджин, 90+3.