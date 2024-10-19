Англія

"Червоні дияволи" перевернули гру у другому таймі.

В рамках 8-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Брентфорд. "Червоні дияволи" вже розгубили багато очок й не мали права на помилку. "Бджоли" ж забивали у чотирьох матчах поспіль протягом перших 120 секунд гри й прагнули продовжити серію. І нехай не 3 хвилині, але вони могли забити — Шаде відгукнувся на передачу з лівого флангу, але не зміг влучити по м'ячу у вбивчій позиції перед чужими воротами.

Юнайтед змін створити свій перший шанс лише в середині тайма, коли Мартінес пробив головою після подачі з кутового, а Флеккен не зміг зафіксувати м'яч — Гойлунн поборовся, але голкіпера встиг вибити м'яч з лінії. Поступово господарі перехопили ігрову ініціативу й мали ще один шанс відзначитись - Еірксен обігрався з Гойлунном та пробив метрів з 10 — м'яч пройшов вище воріт. Зазвичай, данець в таких моментах не вибачає.

Тиск Юнайтед був дуже сильним, але Де Лігт отримав травму голову й через кровотечу бву вимушений покинути поле наприкінці тайму, а команда Томаса Франка цим вдало скористалась - Піннок головою переправив м'яч у верхній кут воріт після подачі з кутового. 0:1.

Друга половина розпочалась жваво: вже на 47-й хвилині Гарначо вдало замкнув навіс Рашфорда, зрівнявши рахунок. Манчестер продовжував тиснути, і на 62-й хвилині Гойлунн вивів команду вперед, майстерно перекинувши Флеккена після розкішної передачі п'ятою від Фернандеша. Брентфорд намагався відігратися, але їхні спроби не приносили успіху. Натомість Манчестер Юнайтед цілком міг забити ще, але Флеккен був на висоті, а вдача на боці гостей.

Команда Еріка тен Гага зуміла утримати перевагу до фінального свистка, здобувши перемогу 2:1. Манчестер Юнайтед повернувся у першу половину турнірної таблиці, тоді як Брентфорд після цього матчу займає 12 сходинку.

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 2:1

Голи: Гарначо, 47 Гойлунн, 62 - Піннок, 45+5

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Еванс (Лінделеф, 89), Мартінес — Каземіро (Угарте, 88), Еріксен — Гарначо (Мазрауї, 90), Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн (Зіркзе, 74)

Брентфорд: Флеккен — Ван ден Берг (Роерслев, 86), Коллінз, Піннок, Аєр — Янельт (Ярмолюк, 75), Нергор — Мбемо, Дамсгор, Льюїс-Поттер (Вісса, 65) — Шаде (Карвалью, 74)

Попередження: Еванс, Далот — Нергор, Аєр