Англія

Іспанець вірить в українського футболіста.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета вважає, що Олександр Зінченко серйозно може вплинути на його команду.

"Сподіваюся, що він матиме великий вплив. Очевидно, нам потрібно, щоб він був у формі, доступність — це великий фактор для підтримки стабільності, і минулого року у нас було досить багато проблем з цим. На початку цього сезону також.

Сподіваємося, що зараз він у формі, ми зможемо почати використовувати його, і він зможе почати впливати на команду так, як він може, а він може це робити дуже сильно. Це те, на що ми сподіваємося", — сказав Артета.

Нагадаємо, що у вівторок, 22 жовтня, Арсенал зіграє проти Шахтаря в рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 22:00.