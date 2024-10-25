Турок може опинитися в Англії.
Гюлер, getty images
25 жовтня 2024, 15:49
Вінгер мадридського Реала Арда Гюлер зацікавив лондонський Арсенал та Ліверпуль. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, 19-річний турок може покинути іспанський гранд через брак ігрового часу.
У Ліверпулі вважають, що Гюлер може бути корисний команді на тлі невизначеності майбутнього вінгера команди Мохамеда Салаха.
В свою чергу Арсенал розглядає Гюлера, як альтернативу Букайо Сака.
Чинний контракт гравця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Арда Гюлер відіграв за Реал 11 матчів (292 хвилини).