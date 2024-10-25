Англія

Турок може опинитися в Англії.

Вінгер мадридського Реала Арда Гюлер зацікавив лондонський Арсенал та Ліверпуль. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, 19-річний турок може покинути іспанський гранд через брак ігрового часу.

У Ліверпулі вважають, що Гюлер може бути корисний команді на тлі невизначеності майбутнього вінгера команди Мохамеда Салаха.

В свою чергу Арсенал розглядає Гюлера, як альтернативу Букайо Сака.

Чинний контракт гравця з "вершковими" розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Арда Гюлер відіграв за Реал 11 матчів (292 хвилини).