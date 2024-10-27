Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 27 жовтня і розпочнеться о 16:00.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Вест Гемом та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Лондон Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 27 ЖОВТНЯ, 16:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Напевно, після відходу Девіда Моєса, якого часто критикували за надто прагматичний та захисний футбол, уболівальники Вест Гема сподівалися далеко не на ті результати, які нині демонструє команда під керівництвом Хулена Лопетегі. Перед стартом цього туру "молотобійці" були на 15-му рядку, але з урахуванням матчів, що вже відбулися в суботу, ситуація стала ще гіршою, і якщо так триватиме і далі, питань щодо майбутнього Лопетегі стане ще більше.

У стартових восьми матчах Прем'єр-ліги Вест Гем набрав лише вісім очок, і бачити те, як фанати лондонців тиждень за тижнем залишають трибуни ще до фінального свистка, стало вже якоюсь неприємною традицією. Більше того, через вилучення у минулому провальному матчі проти Тоттенгема "молотобійцям" сьогодні не зможе допомогти лідер атаки Мохаммед Кудус. Щоправда це не означає, що на Вест Гем чекає на 100% провал, адже майбутній суперник також перебуває далеко не у найкращій своїй формі.

Поряд зі словом "звільнення" останнім часом часто фігурує у пресі прізвище головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага. Навіть з урахуванням чергових дорогих трансферів, гучні слова нідерландського фахівця під час пресконференцій поки що й близько не стикаються з реальністю. І це не означає, що позитивні моменти в грі Юнайтед геть відсутні — просто тен Гаг на них робить такий великий акцент, начебто вони систематично і стабільно дають результат. Ні, на цьому етапі не приносять, бо 12 місце перед початком цього туру — це й близько не те, на що розраховують в керівництві манкуніанців.

З іншого боку, Юнайтед не програє вже чотири матчі поспіль, щоправда, три з них команда тен Гага звела до нічийних результатів. Також не можна не похвалити "червоних дияволів" за другий тайм у минулому турі проти Брентфорда, який і дозволив манкуніанцям набрати у свій актив три очки та подарувати певні надії вболівальникам МЮ на світле майбутнє під керівництвом нідерландського фахівця.