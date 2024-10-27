Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 27 жовтня і розпочнеться о 18:30.

У рамках центрального матчу дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал прийматиме Ліверпуль на Емірейтс Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 27 ЖОВТНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

До одного з найважливіших протистоянь з погляду боротьби за чемпіонський титул лондонський Арсенал підходить далеко не в кращому настрої, і пов'язано це не з результатами команди, до яких є не так вже й багато претензій. Основні побоювання перед зустріччю з прямим конкурентом у гонці за "золотом" є помітні кадрові проблеми у таборі "канонірів" , у тому числі через відсутність ключових виконавців, через що підопічних Мікеля Артети важко назвати сьогодні фаворитами навіть з урахуванням наявності підтримки рідного Емірейтс Стедіум.

Відсутність капітана Мартіна Едегора, наявність питань щодо участі в майбутньому матчі "старбоя" Букайо Сака, інтрига щодо лінії оборони через пошкодження Юррієна Тімбера та Ріккардо Калафіорі, та ще й один із найкращих центральних захисників світу Вільям Саліба в останньому програному матчі Арсеналу проти Борнмута заробив вилучення, створивши Артеті ще більше неприємного головного болю напередодні зіткнення з Ліверпулем. Утім, з іншого боку, тренерський штаб Арсеналу вже неодноразово знаходив тактичні рішення неочікуваним проблемам зі складом — варто згадати хоча б переможне дербі Північного Лондона проти Тоттенгема, в якому "каноніри" обходилися без Райса та Едегора. Або ж нічийний виїзд на Етіхад до Манчестер Сіті, де гравці Арсеналу, навіть граючи у меншості весь другий тайм, були близькими до того, щоб захистити переможний результат.

Ліверпуль, у свою чергу, підходив до цього туру в якості лідера турнірної таблиці АПЛ, проте вчора Манчестер Сіті своєю черговою непростою перемогою у матчі з Саутгемптоном зміг щонайменше тимчасово перехопити це лідерство у мерсісайдців. Банально буде сказати, що в сьогоднішньому поєдинку перемога дуже важлива для обох колективів, і навряд чи комусь буде легко в цій шаховій партії, протягом якої ми можемо побачити і як відкритий результативний футбол із боку двох команд, і як величезну стерильність зі сподіваннями скористатися найменшою помилкою суперника. Якщо чесно, ми схиляємося скоріше до другого варіанту розвитку подій.

Ліверпулю що за Юргена Клоппа, що за каденції Арне Слота, взагалі не потрібно весь матч володіти м'ячем, щоб добувати потрібні результати. Десь мерсісайдців можна критикувати за зайвий прагматизм та неефектні перемоги, але те саме зараз можна сказати і про Арсенал. Дистанція довга, всі претенденти на титул змушені розподіляти свої кондиції та місцями не показувати абсолютно весь свій потенціал у кожному матчі. Однак у таких поєдинках, як сьогоднішній, де іноді й визначає доля чемпіонства, ми, як уболівальники, сподіваємося побачити від команд їхній максимум як за грою, так і за розпалом пристрастей.