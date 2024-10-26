Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Саутгемптон.

Манчестер Сіті та Саутгемптон зіграють на Етіхаді в рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, після розгрому чеської Спарти з Праги (5:0), використав із перших хвилин Діаша та Гвардіола в захисті, тоді як Ковачич зіграє в центрі поля.

Рассел Мартін, на тлі поразки від Лестера (2:3), залучив до стартового складу Стівенса на лівому фланзі оборони, тоді як Лаллана розташується в півзахисті.

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Ковачич, Нунес, Сілва — Савіо, Голанд, Фоден.

Запасні: Ортега, Карсон, Стоунз, Аке, Гюндоган, О’Райлі, Макейті.



Саутгемптон: Рамсдейл — Вокер-Пітерс, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс — Меннінг, Даунс — Лаллана, Фернандеш, Діблінг — Арчер.

Запасні: Маккарті, Брі, Сугавара, Угочукву, Арібо, Корне, Сулемана, Армстронг, Онуачу.



Гра Манчестер Сіті — Саутгемптон почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.