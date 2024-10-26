Англія

На українців чекають чергові матчі у рамках АПЛ.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги бірмінгемська Астон Вілла прийматиме на своєму полі Борнмут.

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний традиційно потрапив до стартового складу "вишень" та зіграє проти команди Унаї Емері з перших хвилин.

У паралельній зустрічі лондонський Брентфорд зустрінеться на власному полі з Іпсвічем.

Атакуючий півзахисник збірної України U-21 Єгор Ярмолюк розпочне матч проти "трактористів" на лаві для запасних.

Нагадаємо, що обидва матчі АПЛ стартують о 17:00 за київським часом.