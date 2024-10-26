На українців чекають чергові матчі у рамках АПЛ.
Ілля Забарний, Getty Images
26 жовтня 2024, 16:30
У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги бірмінгемська Астон Вілла прийматиме на своєму полі Борнмут.
Центральний захисник збірної України Ілля Забарний традиційно потрапив до стартового складу "вишень" та зіграє проти команди Унаї Емері з перших хвилин.
У паралельній зустрічі лондонський Брентфорд зустрінеться на власному полі з Іпсвічем.
Атакуючий півзахисник збірної України U-21 Єгор Ярмолюк розпочне матч проти "трактористів" на лаві для запасних.
Нагадаємо, що обидва матчі АПЛ стартують о 17:00 за київським часом.