Англія

Завершилися поєдинки чемпіонату Англії.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги відбулися низка зустрічей.

Борнмут на виїзді зіграв унічию проти Астон Вілли. Захисник Ілля Забарний провів на полі всі 90 хвилин.

Астон Вілла — Борнмут 1:1

Голи: Барклі, 78 - Барбоза, 90+6

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Макгінн, Онана (Барклі, 46), Тілеманс, Ремзі — Роджерс (Дуран, 57) — Воткінс (Камара, 82)

Борнмут: Траверс — Араухо (Сміт, 30), Забарний, Сенесі, Керкез (Адамс, 81) — Крісті (Брукс, 81), Кук — Уаттара, Клюйверт (Таверньєр, 64), Семеньйо — Унал (Барбоза, 64)

Попередження: Онана, Тілеманс, Ремзі, Макгінн, Дінь, Кеш, Барклі — Клюйверт, Араухо, Сміт, Унал, Семеньйо, Таверньєр.

Брайтон і Вулвергемптон не зуміли виявити переможця в результативному матчі.

Брайтон — Вулвергемптон 2:2

Голи: Велбек, 45, Фергюсон, 85 - Аїт-Нурі, 88, Кунья, 90+3

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Еступіньян — Кадіоглу, Балеба (Лемпті, 81), Аярі, Мітома (Енсісо, 89) — Рюттер (Віффер, 81), Велбек (Фергюсон, 73)

Вулвергемптон: Са — Буено, Доусон, Тоті (Са, 46) — Семеду, Гомес, Дойл, Леміна (Форбс, 46), Аїт-Нурі — Странд Ларсен, Кунья

Попередження: Рюттер, Жуліо, Еступіньян — Тоті, Ларсен.

Брентфорд та Іпсвіч на двох забили сім голів, але переможцями вийшли господарі. Українець Єгор Ярмолюк на полі не з'явився.

Брентфорд - Іпсвіч 4:3

Голи: Вісса, 44, Кларк (аг), 45+1, Мбемо, 51 (пен), 90+6 - Шмодікс, 29, Гірст, 31, Делап, 86

Брентфорд: Флеккен — Ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Роерслев — Нергор (Шаде, 77), Янельт — Дамсгор (Єнсен, 77), Мбемо, Льюїс-Поттер (Карвалью, 80) — Вісса

Іпсвіч: Мурич — О'Ши, Кларк, Берджесс, Девіс — Каюсте (Таунсенд, 90), Філліпс — Огбене (Бернс, 35), Чаплін (Делап, 72), Шмодікс (Вулфенден, 72) — Гірст (Кларк, 72)

Попередження: Девіс, Кларк

Вилучення: Кларк, 69.