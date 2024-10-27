Англія
27 жовтня 2024, 20:32
Салах урятував для Ліверпуля нічию на Емірейтс проти Арсеналу
Команда Мікеля Артети заплатила хоча б за цей результат здоров'ям ще двох виконавців.
Арсенал — Ліверпуль, Getty Images
27 жовтня 2024, 20:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Ліверпуль 2:2
Голи: Сака, 9, Меріно, 43 — ван Дейк, 18, Салах, 81
Арсенал: Рая — Вайт, Парті, Магальяйнс (Ківьор, 54), Тімбер — Меріно, Райс — Сака (Нванері, 85), Троссар, Мартінеллі (Жезус, 85) — Гаверц.
Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 63) — Мак Аллістер (Собослаї, 63), Гравенберх, Джонс (Ендо, 90+1) — Салах, Нуньєс, Діас (Гакпо, 63).
Попередження: Рая — Мак Аллістер, Нуньєс