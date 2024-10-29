Англія

"Шпори" не зможуть розраховувати на свого лідера атаки.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Тоттенгем прийматиме на власному полі Манчестер Сіті.

За словами головного тренера "шпор" Анже Постекоглу, у цьому протистоянні не зможе зіграти основний нападник його команди Сон Хин Мін.

"Сонні ще не у формі. Ну, він майже у формі, але ми, ймовірно, залучимо його уже на вихідних. Ми цілком впевнені, що він буде готових до вихідних.

Єдиний, кого не вистачає, що трохи розчаровує, це Одобер. На тижні у нього був рецидив, і, здається, він серйозна, тому ми чекаємо додаткової інформації. А потім після вихідних усі будуть готові, а Джед Спенс повернеться до тренувань", — цитує слова Постекоглу Football London.

Матч Тоттенгем — Манчестер Сіті відбудеться в середу, 30 жовтня, о 22:15 за київським часом.