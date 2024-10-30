Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Кубка англійської ліги, який пройде 30 жовтня і розпочнеться о 21:30.

У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Брайтоном та Ліверпулем, яке відбудеться на Амекс Стедіум.

СЕРЕДА, 30 ЖОВТНЯ, 21:30. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН БОНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Брайтон є однією з тих команд АПЛ, яка за підсумками минулого сезону змінила головного тренера, і поки що можна зробити проміжний висновок, що ця зміна відбулася в позитивному ключі. Молодий Фабіан Гюрцелер на даному етапі ідеально вписався в систему "чайок", уже встиг поставити кілька рекордів Прем'єр-ліги та загалом демонструє хороші результати з командою на стартовому відрізку поточного сезону.

Брайтон зараз розташовується на шостій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Англії і вже не перший рік прагне поповнити свою трофейну кімнату якимось виграним кубковим турніром. Ще за Роберто Де Дзербі "чайки" мали таку можливість — зараз вони спробують розвинути той успіх вже за Гюрцелера, попередньо обігравши в Кубку англійської ліги Кроулі і Вулвергемптон, з яким напередодні в АПЛ були втрачені очки. Щоправда суперник цього разу буде більш високого рівня.

Прихід Арне Слота на посаду головного тренера Ліверпуля замість Юргена Клоппа також на даному етапі сезону можна назвати правильним рішенням. Мерсісайдці після дев'яти турів зберігають статус одних із лідерів турнірної таблиці Прем'єр-ліги, зазнавши лише однієї поразки та відстаючи від першого місця всього на одне очко.

Тим не менш, цієї неділі підопічні Арне Слота провели дуже енерговитратний виїзний поєдинок з прямим конкурентом в особі лондонського Арсеналу, який завершився внічию з рахунком 2:2. На тлі цього, здається, ротації Ліверпулю не уникнути, а стартовий склад на сьогоднішній матч із Брайтоном може стати справжнім сюрпризом. До цього моменту "червоним" успішно вдавалося розподіляти фізичні кондиції на всі фронти, і сьогодні для колективу Слота буде черговий непростий тест на міцність.