Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Кубка англійської ліги, що відбувся 30 жовтня 2024 року.
Манчестер Юнайтед — Лестер, Getty Images
31 жовтня 2024, 08:55
У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Юнайтед у домашньому протистоянні переграв Лестер.
Команда на чолі з Рудом ван Ністелроєм яскраво відзначила звільнення Еріка тен Гага, ще в першому таймі влаштувавши розмін шістьма забитими м’ячами із суперниками.
Після перерви футбол був уже не настільки результативний і п’ятий гол збоку "Червоних дияволів" остаточно зняв усі питання.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Лестер у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25:
Манчестер Юнайтед — Лестер 5:2
Голи: Каземіро, 15, 39 Гарначо, 28 Фернандеш, 36, 59 — Ель-Ханнус, 33 Коуді, 45+3
Манчестер Юнайтед (старт): Баїндир — Далот, де Лігт, Лінделеф, Мартінес — Угарте Рібейро, Каземіро — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Зіркзе
Лестер (старт): Ворд — Джастін, Коуді, Околі, Томас — Сумаре, Скіпп — Макатір, Ель-Ханнус, Декордова-Рід — Аю