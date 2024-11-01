Англія

Нідерландець попрощався з уболівальниками манкуніанців.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг зробив свою першу після звільнення заяву, подякувавши вболівальникам клубу.

Манкуніанці припинили співпрацю з 54-річним нідерландцем 28 жовтня. Уже сьогодні, 1 листопада, гранд англійської Прем'єр-ліги нарешті оголосив ім'я наступника тен Гага. За 10 днів роботу з колективом розпочне нинішній керманич лісабонського Спортінга Рубен Аморім.

"Шановні вболівальники,

Дозвольте почати з подяки. Дякую, що ви завжди поруч із клубом. Незалежно від того, чи це було під час гри далеко від дому, чи важкого матчу на Олд Траффорд, ваша підтримка була непохитною. Атмосфера на Олд Траффорд завжди була електризуючою завдяки вам. Я відчував це багато разів. Крім того, у виїзних іграх у команди і в мене було неймовірне відчуття, коли ми чули скандування Юнайтед, які захоплювали стадіони суперників, незалежно від того, гра проходила в Англії, Європі чи під час літніх турів.

Мені завжди подобалося зустрічатися з фанатами Манчестер Юнайтед по всьому світу. Гуляючи вулицями та спілкуючись з уболівальниками в Англії, Європі, Азії, Австралії, США, ви надихали мене та випромінювали сильне почуття єдності. Саме це робить уболівальників Юнайтед такими особливими.

Я хочу подякувати вам за те, що ви подарували мені це відчуття, і за вашу підтримку. Я також хочу подякувати персоналу кожного відділу клубу за непохитну підтримку в хороші часи та погані.

Ми здобули два трофеї — досягнення, які я цінуватиму все своє життя. Звісно ж, моєю мрією було поповнити музей клубу ще більшою кількістю трофеїв. На жаль, цій мрії настав кінець.

Я бажаю всім уболівальникам Манчестер Юнайтед лише успіху, трофеїв і слави. Ваші підтримка та тепло, які я отримував від усіх у клубі, допомогли мені почувати себе як удома.

Дякую за цей період мого життя", — додав Ерік.

Нагадаємо, тен Гаг очолював МЮ із липня 2022 року, протягом 128 матчів. За цей час він допоміг клубу виграти Кубок англійської ліги в сезоні-2022/23 і Кубок Англії-2023/24.

Зазначимо, що в неділю, 3 листопада (18:30), манкуніанці прийматимуть Челсі в десятому турі АПЛ.