Англія

МЮ швидко знайшов заміну тен Гагу.

Португальський фахівець Рубен Аморім став головним тренером Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє офіційний сайт МЮ.

Зазначається, що контракт португальця з "червоними дияволами" буде розрахований до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один рік.

Аморім приступить до роботи з командою 11 листопада. Руд ван Ністелрой продовжить керувати МЮ до приходу на тренерський місток нового наставника.

"Рубен Аморім — один із найцікавіших та найбільш високо оцінюваних молодих тренерів у європейському футболі", — йдеться в заяві на офіційному сайті манкуніанського клубу.

Наразі Рубен Аморім очолює лісабонський Спортінг, з яким двічі ставав переможцем Кубку португальської ліги та по одному разу вигравав чемпіонат та Суперкубок Португалії.