Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 2 листопада і розпочнеться о 17:00.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Брайтоном, яке відбудеться на стадіоні Енфілд Роуд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 2 ЛИСТОПАДА, 17:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Посеред цього тижня ми вже мали можливість побачити це протистояння, але у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Тоді, в експериментальних складах з боку обох команд, ми бачили результативний футбол, а перемогу з рахунком 3:2 разом з путівкою в наступний раунд здобули підопічні Арне Слота. Чи варто цього разу очікувати на таку ж результативність? Велике питання, адже в АПЛ та Лізі чемпіонів Ліверпуль схильний до більш прагматичного підходу, хоча, з іншого боку, історія особистих протистоянь Ліверпуля та Брайтона показує, що їхні очні зустрічі дуже рідко обділені інтригою та феєричністю.

До десятого туру чемпіонату Англії мерсісайдці підходять на другому рядку турнірної таблиці, тижнем раніше зігравши на виїзді у результативну нічию з прямим конкурентом у боротьбі за чемпіонський титул в особі лондонського Арсеналу. Відставання Ліверпуля від лідера Манчестер Сіті складає лише один пункт, і навряд чи команда Слота розраховує зараз зупинятися на досягнутому. З іншого боку, багато результатів Ліверпуль видобуває "на тоненького", і все ж таки складається таке відчуття, що рано чи пізно "червоних" може чекати спад на тлі такого щільного графіка. Але поки що до гравців Ліверпуля питань жодних з погляду результатів бути не може — можливо, комусь би й хотілося бачити від мерсісайдців впевненіших перемог, але всі ми розуміємо, чому на даному етапі сезону ми не побачимо від команд більшого, ніж цього за фактом потрібно.

Підбиваючи проміжні підсумки, вже зараз можна впевнено сказати, що зміна головного тренера в Брайтоні за підсумками минулого сезону пройшла так само успішно, як і в таборі Ліверпуля. Молодий і перспективний Фабіан Гюрцелер вже встиг у поточній кампанії визнатися найкращим тренером місяця в АПЛ, паралельно побивши кілька рекордів щодо свого віку, а його команда підходить до нового туру англійської першості на шостій сходинці в турнірній таблиці, підтверджуючи свої амбіції повернутися до єврокубків як за рівнем футболу, так і результатами.

Цікаво, що на стартовому відрізку цієї кампанії Брайтон зазнав лише однієї поразки у дев'яти матчах АПЛ, яка припала на зустріч із Челсі. У той же час, "чайки" відбирали очки в Арсеналу, а також перемагали Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. З огляду на це, можна зробити простий і логічний висновок: суперники з гучними іменами Брайтон точно не лякають, у чому ми встигли переконатися посеред тижня у вищезгаданому Кубку ліги. І нехай тоді команда Гюрцелера і поступилася путівкою до наступного туру Ліверпулю, зробила вона це з боротьбою та в ефектному стилі.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,38, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 7,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,40.