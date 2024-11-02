Англія

Іспанець хоче залишити в команді ганського опорника.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про можливе продовження контракту з півзахисником команди Тома Парті. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "канонірів".

"Йому всього 31 рік, і він дійсно в хорошому місці, і так, ми проведемо переговори. Я хочу, щоб він залишився з нами надовго.

Він так старанно працює, щоб робити те, що він робить на полі на даний момент, і я думаю, що Тома грає дуже добре на різних позиціях з різними вимогами, і він відмінно справляється з цим. Парті великий гравець для нас", — заявив Артета.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Тома Парті відіграв за Арсенал 13 матчів, забив один гол та заробив дві жовті картки.