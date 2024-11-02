Португалець вже розпочав будувати нову команду.
Хвіча, getty images
02 листопада 2024, 14:25
Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім зацікавлений у купівлі вінгера італійського Наполі Хвічі Кварацхелії. Про це повідомляє Caught Offside.
За інформацією джерела, португальський фахівець бачить у 23-річному грузині заміну для вінгера МЮ Антоні, який непереконливим чином проводить період кар'єри на Олд Траффорд.
Підкреслюється, що неаполітанський клуб оцінює Кварацхелію в 90 млн. фунтів стерлінгів.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.
Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 12 матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.