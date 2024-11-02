Обидва українці розпочнуть 10 тур АПЛ зі старту.
Ілля Забарний, Getty images
02 листопада 2024, 16:13
У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме на своєму полі Манчестер Сіті.
Тренерський штаб "вишень" на чолі з Андоні Іраолою визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому традиційно з'явиться український центральний захисник Ілля Забарний.
У паралельному матчі Евертон вирушить у гості до Саутгемптона.
Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко вийде на матч проти "святих" із перших хвилин.
Зазначимо, що обидва матчі десятого туру АПЛ стартують о 17:00 за київським часом.