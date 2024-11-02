Англія

Обидва українці розпочнуть 10 тур АПЛ зі старту.

У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме на своєму полі Манчестер Сіті.

Тренерський штаб "вишень" на чолі з Андоні Іраолою визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому традиційно з'явиться український центральний захисник Ілля Забарний.

У паралельному матчі Евертон вирушить у гості до Саутгемптона.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко вийде на матч проти "святих" із перших хвилин.

Зазначимо, що обидва матчі десятого туру АПЛ стартують о 17:00 за київським часом.