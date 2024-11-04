Англія

Легенда МЮ слів не добирав.

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед, а нині футбольний експерт Рой Кін висловився про гру "червоних дияволів" у поточному сезоні. Цитує ірландця Sky Sports.

"Цей Манчестер Юнайтед — абсолютно середня команда. Всі статистичні дані підтверджують це. У них то успіхи, то провали — ніколи не знаєш, як команда виглядатиме в наступному матчі. А це не дуже добре", — заявив Кін.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає 13-те місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Команда набрала 12 очок після 10 зіграних турів.

Напередодні, МЮ оголосив про призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера команди.