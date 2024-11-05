Англія

"Червоні дияволи" все ще зацікавлені в захисникові Евертона.

Центральний захисник Евертона Джарред Брентвейт у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку, бо до його послуг зберігає інтерес Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст talkSPORT Алекс Кук, наступного літа "червоні дияволи" мають намір повернутися до ідеї підписання 22-річного англійця.

За інформацією джерела, спортивний директор МЮ Ден Ешворт вважає, що Брентвейт ідеально впишеться у схему з трьома центрбеками, яку використовує майбутній новий головний тренер Юнайтед Рубен Аморім.

У поточному сезоні Брентвейт через травму провів за Евертон лише 186 хвилин у чотирьох матчах.