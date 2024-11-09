Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 9 листопада і розпочнеться о 19:30.

У рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Брайтоном та Манчестер Сіті, яке відбудеться на Амекс Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 9 ЛИСТОПАДА, 19:30. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

З урахуванням рівня суперників в останніх матчах Брайтона, календарю "чайок" точно не позаздриш. Челсі, Тоттенгем, Ньюкасл Юнайтед, дві поспіль зустрічі з Ліверпулем, а перед цим усім ще й був Ноттінгем Форест, який, погодьтеся, зараз сміливо можна віднести до сильних та топових суперників як мінімум за підсумками стартового відрізку сезону з десяти зіграних матчів. Єдиною нагодою для команди Фабіана Гюрцелера хоч якось перевести подих був нічийний матч з одним із головних аутсайдерів турніру в особі Вулвергемптона, а зараз гравці Брайтона закріплять цей свій тривалий похід зустріччю з чинним чемпіоном Англії.

Незважаючи на те, що можливостей втратити очки у Брайтона було більш ніж достатньо, але загалом підопічні Гюрцелера непогано пройшли цей важкий відрізок, наскільки це було можливим з урахуванням класу виконавців та першого досвіду 31-річного німецького фахівця у рамках такого насиченого темпу англійського футболу. Іноді "чайки" були змушені навіть відіграватися після 0:2 за підсумками першого тайму — і їм це вдавалося настільки ефектно, що фінальний свисток фіксував їхню перемогу над Тоттенгемом з рахунком 3:2. Проте навіть з урахуванням того, що Брайтон вміє бути проблемою для топів АПЛ, останні два матчі з Ліверпулем завершилися не на користь "чайок", що в тому числі коштувало команді подальшої участі в Кубку ліги. Однак тут взагалі нічим не можна дорікнути Брайтон — в обох феєричних зустрічах із мерсісайдцями вони намагалися боротися від початку й до кінця.

У Манчестер Сіті, у свою чергу, помітні явні проблеми з рівнем фізичних кондицій фактично з самого старту сезону. Деколи навіть не найсильніші в призмі АПЛ суперники могли створити підопічним Хосепа Гвардіоли проблеми, які часом доводилося героїчно розхльобувати в останні секунди матчу, як це, наприклад, було з Вулвергемптоном. Але, заради справедливості, відсутність того ж Родрі, а разом з ним і Кевіна Де Брюйне, рано чи пізно мало залишити свій слід на результатах — і з наближенням більш класових суперників "непереможність" гравців Сіті з тріском посипалася.

Спочатку Манчестер Сіті в експериментальному складі вилетів від Тоттенгема з Кубка англійської ліги, після чого Борнмут заробив свій заслужений статус "грози фаворитів" і завдав "містянам" їхньої першої поразки в нинішньому сезоні АПЛ. Чи прийшов до тями Сіті? Здавалося б, але ні! Лісабонський Спортінг розгромив команду Хосепа Гвардіоли в рамках Ліги чемпіонів, закріпивши її невдалий відрізок абсолютно на всіх фронтах третьою поразкою поспіль. Чого чекати зараз від Сіті – це велике питання, адже навіть не згадаєш, коли востаннє ми бачили Гвардіолу та компанію у схожому стані. А тут ще й суперник такий, що сам готовий помірятись характерами з ким завгодно.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,78, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 4,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.