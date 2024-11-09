Англія

На команду Слота чекає важкий двобій з Астон Віллою.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот напередодні матчу 11-го туру АПЛ з Астон Віллою поспілкувався з журналістами. Цитує нідерландського фахівця BBC.

"Потрібно повернутися на один тиждень назад до матчу з Брайтоном, коли нам довелося грати з неймовірно високою інтенсивністю, щоб переломити хід гри проти дуже сильного суперника.

Ця ліга дуже конкурентоспроможна, тут за будь-яку помилку тебе відразу карають. Ми могли програти, могли зіграти внічию, але ми знайшли спосіб перемогти, і це мене дуже тішить, особливо тому, що ми заслужили три очки наприкінці.

Те, що ми потім здобули перемогу над Баєром у Лізі чемпіонів, ще більш приємно, тому що на початку цього періоду я казав, що найбільшим випробуванням стануть ігри в Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів протягом кількох днів.

Астон Вілла дуже сильний суперник. Вони продовжують те, що розпочали в минулому сезоні. Команда складається з висококласних виконавців під керівництвом дуже сильного тренера. Мені подобається, як грає "Вілла". Це одна з найінтенсивніших команд Прем'єр ліги. Буде важко, але ми Ліверпуль і граємо на Енфілді. Нам потрібна лише перемога", — сказав Слот.

Матч між Ліверпулем та Астон Віллою відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.