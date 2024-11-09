Англія

У іспанського фахівця є своя думка з цього приводу.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про майбутній матч 11-го туру АПЛ з Ліверпулем. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт бірмінгемського клубу.

"Ми підвищуємо свій рівень і вимагаємо більшого, щоб спробувати залишатися стабільними на верхніх позиціях в турнірній таблиці. Є ще сім команд, з якими ми маємо бути розумнішими та конкурентоспроможнішими.

Попереду в нас гра з Ліверпулем, і через два роки ми будемо добре конкурувати з ними, але вони завжди випереджатимуть нас. Ідея в тому, щоб порівняти наш рівень із ними і побачити нашу здатність протистояти їм.

Ліверпуль грає дуже, дуже добре. Їхній стиль та ідея в деяких тактичних речах, можливо, змінилися з минулого сезону, але вони грають із тими самими гравцями в дуже привабливий футбол. Це та ж сила, яка у них була раніше, з їхньою тактичною структурою. У нападі вони дійсно сильна команда.

Гра з Ліверпулем для нас справді величезний виклик.. Ми аналізуємо і будуємо команду, але, звісно, нам потрібно постійно змагатися з такими командами, якщо ми хочемо досягти рівня, який був у нас минулого року", — заявив Емері.

Матч між Ліверпулем та Астон Віллою відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.