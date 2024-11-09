Англія

Українці будуть задіяні в матчах 11 туру АПЛ.

У рамках 11 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд зустрінеться на власному полі з лондонський Борнмутом.

Український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний вийде на матчі з "бджолами" з перших хвилин, а ось українець з протилежної команди, молодий центральний півзахисник Єгор Ярмолюк, залишився на лаві для запасних Брентфорда.

Старт Брентфорда:

Старт Борнмута:

У паралельній зустрічі Евертон вирушить у гості до Вест Гема.

Український лівий захисник Віталій Миколенко традиційно вийде у стартовому складі "ірисок".

Старт Евертона:

Матчі почнуться о 17:00 за київським часом.