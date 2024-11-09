Українці будуть задіяні в матчах 11 туру АПЛ.
Ілля Забарний, Getty Images
09 листопада 2024, 16:09
У рамках 11 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд зустрінеться на власному полі з лондонський Борнмутом.
Український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний вийде на матчі з "бджолами" з перших хвилин, а ось українець з протилежної команди, молодий центральний півзахисник Єгор Ярмолюк, залишився на лаві для запасних Брентфорда.
Старт Брентфорда:
Старт Борнмута:
У паралельній зустрічі Евертон вирушить у гості до Вест Гема.
Український лівий захисник Віталій Миколенко традиційно вийде у стартовому складі "ірисок".
Старт Евертона:
Матчі почнуться о 17:00 за київським часом.