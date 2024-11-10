Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 9 листопада 2024 року.

У рамках одинадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав бірмінгемську Астон Віллу й здобув яскраву перемогу.

Команда Арне Слота знову побудувала свою гру за рахунок контратак і мала в підсумку приголомшливий успіх, до якого можна б було прийти значно швидше, якби Дарвін Нуньєс у фірмовому стилі не згаяв би кілька швидких виходів до атаки.

Утім, уругваєць свій гол посеред першого тайму таки забив, а вже в другій половині Мохамед Салах додав до асисту ще й результативний удар.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Астон Вілла в рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ліверпуль — Астон Вілла 2:0

Голи: Нуньєс, 20, Салах, 84

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд (Бредлі, 25), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер (Ендо, 87) — Салах, Джонс (Собослаї, 65), Діас — Нуньєс (Гакпо, 65)

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Торрес, Дінь (Матсен, 74) — Онана (Камара, 74), Тілеманс — Бейлі (Філоджин, 65), Роджерс, Ремзі (Макгінн, 45) — Воткінс (Дуран, 65)

Попередження: Ендо — Роджерс, Тілеманс.