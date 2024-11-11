Англія

Клуб йде на 17 місці в Чемпіоншипі.

Відомий у минулому футболіст Челсі та збірної Англії Френк Лемпард може стати головним тренером Ковентрі Сіті. Зараз сторони ведуть переговори, повідомляє TEAMtalk.

Посада в Ковентрі стала вакантною після того, як Марк Робінс, який пропрацював із командою майже вісім років, пішов. У поточному сезоні клуб йде на 17-му місці в таблиці Чемпіоншипа.

Нагадаємо, що Лемпард перебуває без роботи після того, як пішов із Челсі, де він був виконувачем обов'язків головного тренера з квітня до червня 2023 року. До цього 46-річний фахівець також працював в Евертоні та Дербі Каунті.