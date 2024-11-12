Англія

Півзахисник Арсеналу прокоментував чемпіонські амбіції.

Іспанський центральний півзахисник Мікель Меріно наприкінці літа цього року долучився до складу лондонського Арсеналу з баскського Реала Сосьєдад за 32 млн євро.

Під орудою Мікеля Артети 28-річний виконавець наразі провів небагато ігрового часу — 441 хвилину в дев’яти матчах, забивши при цьому один м’яч.

Однак футболісту вже є, про що розповісти з приводу атмосфери в колективі.

"Ви повинні дивитись на речі в комплекс, а не тільки на результат. Подивіться на те, звідки почала прогресувати команда, як вона грає зараз, і я думаю, що після цього дійсно можна дуже пишатись цими хлопцями. Ми виконали дивовижну роботу після важких кількох тижнів з великою кількістю травм.

Менталітет і характер, який демонструють гравці Арсеналу, просто неймовірні. Ви можете побачити це, відразу після того, як ми пропустили гол на виїзді, проти команди, яка зазвичай домінує, але саме ми тоді диктуєте темп, атакували й створювали моменти. Це велика ознака того, що являє собою наша команда.

Якщо ти хочеш бути у великому клубі, якщо ти хочеш досягти чогось значного, ти повинен любити тиск. Ти повинен любити грати проти найкращих і за найбільші трофеї. Менталітет наших гравців полягає в тому, щоб намагатись бути кращими; кожного дня, кожного тренування.

Справа не лише в бажанні це робити. Ви повинні це показати, що гідні перемагати. Ми показуємо це на тренуваннях, ми повинні показувати це і в іграх.

Ми повинні думати про наступний крок, про наступне тренування, про наступну гру. Не варто забігати наперед, адже саме маленькі кроки будують довгострокову перспективу.

Ми повинні дивитися на себе, на те, як ми хочемо грати у футбол, а не думати про те, що станеться, якщо ми програємо. Це створює додатковий тиск. Ми знаємо, що повинні вигравати кожну гру. Ми хочемо цього і повинні працювати для цього.

Для того, щоб досягти цього, ми повинні зосередитись на сьогоденні, на собі, на вдосконаленні та ставати кращими кожен день", — заявив іспанський гравець.