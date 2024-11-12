Англія

В аргентинського захисника чергове пошкодження.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес не допоможе національній збірній Аргентини у найближчих матчах відбору на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, 26-річний аргентинець отримав забій, тому не буде викликаний до збірної.

Терміни відсутності Лісандро будуть відомі після більш ретельного медичного обстеження у таборі "червоних дияволів".

Нагадаємо, що збірна Аргентини у найближчих матчах зіграє з Парагваєм (11 листопада) та Перу (20 листопада).

У поточному сезоні Лісандро Мартінес провів за Манчестер Юнайтед 16 матчів у всіх турнірах, в яких він заробив п'ять попереджень.