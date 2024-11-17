Англія

Флетчеру місце знайшлося, ван Ністелрою ні.

Став відомий повний склад тренерського штабу нового головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Новим асистентом головного тренера стане 29-річний Карлос Фернандес, який працював на цій посаді з Аморімом у Спортінгу. Тренером воротарів — Хорхе Віталь. Тренерами першої команди — Аделіо Кандідо та Емануель Ферро, який тренував Аморіма в Бенфіці. Тренером із фізичної підготовки — Паулу Баррейра, який раніше працював в Арсеналі та Ліверпулі.

Варто зазначити, що свої пости зберігають тренери першої команди Даррен Флетчер та Андреас Георгсон, а також помічник тренера воротарів Крейг Моусон.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед проведе перший матч під керівництвом нового головного тренера 24-го листопада в рамках англійської Прем'єр-ліги з Іпсвічем.