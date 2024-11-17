Флетчеру місце знайшлося, ван Ністелрою ні.
Флетчер, getty images
17 листопада 2024, 14:25
Став відомий повний склад тренерського штабу нового головного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма. Про це повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".
Новим асистентом головного тренера стане 29-річний Карлос Фернандес, який працював на цій посаді з Аморімом у Спортінгу. Тренером воротарів — Хорхе Віталь. Тренерами першої команди — Аделіо Кандідо та Емануель Ферро, який тренував Аморіма в Бенфіці. Тренером із фізичної підготовки — Паулу Баррейра, який раніше працював в Арсеналі та Ліверпулі.
Варто зазначити, що свої пости зберігають тренери першої команди Даррен Флетчер та Андреас Георгсон, а також помічник тренера воротарів Крейг Моусон.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед проведе перший матч під керівництвом нового головного тренера 24-го листопада в рамках англійської Прем'єр-ліги з Іпсвічем.