Багатоходівочка від МЮ.
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18 листопада 2024, 16:50
Манчестер Юнайтед хоче придбати нападника Наполі Віктора Осімгена, який цього сезону виступає на правах оренди за Галатасарай. Про це повідомляє Il Mattino.
За інформацією джерела, МЮ запропонував Йосуа Зіркзе Наполі з доплатою в 30 мільйонів євро. Однак президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс виступає проти обміну і розглядає продаж Осімгена лише за умови виплати повної суми.
Повідомляється, що Наполі готовий відпустити нігерійця за 81 млн. євро в січні і за 75 млн євро — після закінчення поточного сезону. Важливе значення в можливій угоді також має зарплата Осімгена, що становить близько 12 млн. євро на рік.
Чинний контракт гравця з Наполі розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.
Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай дев'ять матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Осімген може залишитися в Галатасараї на постійній основі.