Англія

Багатоходівочка від МЮ.

Манчестер Юнайтед хоче придбати нападника Наполі Віктора Осімгена, який цього сезону виступає на правах оренди за Галатасарай. Про це повідомляє Il Mattino.

За інформацією джерела, МЮ запропонував Йосуа Зіркзе Наполі з доплатою в 30 мільйонів євро. Однак президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс виступає проти обміну і розглядає продаж Осімгена лише за умови виплати повної суми.

Повідомляється, що Наполі готовий відпустити нігерійця за 81 млн. євро в січні і за 75 млн євро — після закінчення поточного сезону. Важливе значення в можливій угоді також має зарплата Осімгена, що становить близько 12 млн. євро на рік.