Англія

У Бірмінгемі розраховують на гравця збірної Англії.

Атакувальний півзахисник Морган Роджерс оновив свою угоду з Астон Віллою, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Раніше контракт із 22-річним англійцем втрачав чинність наприкінці червня 2029 року. Тепер його розраховано до літа 2030-го.

Протягом поточної кампанії Роджерс узяв участь у 15 матчах Астон Вілли в усіх турнірах, відзначившись трьома голами та трьома асистами.

Також зазначимо, що в листопаді Морган дебютував за збірну Англії.